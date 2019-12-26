Тактаров заявил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состоятся Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе запланирован на 18 апреля.

Загрузка...

В интервью You Tube каналу Sports Insider бывший чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что запланированный на апрель поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может не состоятся.

Вот, что рассказал бывший боец ММА и киноактер Тактаров:

«Может ли Хабиб уйти непобежденным из спорта? Если быстро уйдет, то, конечно, сможет. Бой с Фергюсоном может не состояться. Для того есть причины, но эти причины за гранью вашего понимания – они мне понятны, но за гранью понимания толпы они находятся. Я не смогу объяснить – мне надо притчами рассказывать. Скорее всего, это не случится. Встретится с какими-то двумя мешками, там их полно. Можно и уйти, заработать деньжат».

18 апреля российский боец Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту чемпионского титула UFC в легком весе в бою против американца Тони Фергюсона.

Олег Тактаров выступал в профессиональных боях ММА с 1993 по 2008 годы, одержав 17 побед в 24 поединках.