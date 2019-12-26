Федор Емельяненко: Александр хочет помириться? Пусть сначала извинится перед теми, кого изнасиловал «Последний император» не хочет общаться с родным братом.

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Российский боец ММА Федор Емельяненко не готов к диалогу с братом Александром, который ранее заявил, что не хочет разговаривать с ним, поскольку несколько раз пытался помириться, но Федор был непреклонен.

«Александр неоднократно говорил, что хотел бы со мной помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», – цитирует Федора Sport24.ru.

Федор и Александр поругались после того, как последний раскритиковал окружение брата.