Олег Тактаров: Нурмагомедов встретится с двумя мешками и сможет уйти непобежденным На данный момент 31-летний уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона может сорваться в пятый раз. Также он выразил мнение, что у россиянина есть все шансы завершить карьеру без поражений.

«Может ли он уйти из спорта непобежденным? Если быстро уйдет, то может. Как я уже говорил, бой с Фергюсоном может не состояться. На это есть причины. Эти причины за гранью вашего понимания, мне они понятны. Но они за гранью понимания толпы, не смогу вам объяснить.

Скорее всего, это не случится. То есть встретится с двумя мешками – там их полно – и сможет уйти непобежденным. Заработает деньжат», – сказал Тактаров YouTube-каналу Sports Insider.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе, а его поединок против Фергюсона намечен на 18 апреля 2020 года.