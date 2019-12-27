Александр Емельяненко: Федот, закрой свой рот и забудь меня (видео) Емельяненко-младший ответил своему старшему брату.

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Российский боец Александр Емельяненко записал обращение к своему брату Федору.

«Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне», – подписал Емельяненко-младший свое обращение.

Напомним, накануне Емельяненко-старший, рассказывая о своих взаимоотношениях с братом, заявил, что для него он мертв.

«Он хочет помириться? Я вас умоляю. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», – сказал Емельяненко-старший.

Отметим, что это уже не первый публичный конфликт между братьями.