Президент Bellator: Если Емельяненко захочет драться за чемпионский титул, мы начнем переговоры В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что допускает возможность проведения поединка за пояс чемпиона организации с участием российского бойца Федора Емельяненко.

«Федор выглядел невероятно, его просто невозможно было остановить. Конечно, мы начнем переговоры, если Федор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого. Мы еще посмотрим насчет конкретной даты следующего боя, но я бы точно хотел, чтобы Федор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве», - приводит слова Кокера ТАСС.

Напомним, сегодня Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде главного боя на турнире в Японии. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Чемпионом Bellator в тяжелом весе является Райан Бейдер, победивший Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов 26 января 2019 года в Калифорнии.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.