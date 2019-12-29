Отец Нурмагомедова: Хабибу пора заканчивать На данный момент 31-летний россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего сына.

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Это год или два. Но решит вся команда. Почему? А вы хотите, чтобы он обязательно упал или проиграл? Вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он мог бы выступать и до 35. Но он через многое прошел. Слишком много травм, очень тяжелый тренировочный процесс. Думаете, легко заработать профессиональный рекорд 28-0?» – сказал Нурмагомедов-старший.

18 апреля 2020 года Хабиб проведет бой против американца Тони Фергюсона. Их поединок возглавит турнир UFC в Бруклине (США).