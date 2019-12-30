Александр Емельяненко: Будем драться с Кадыровым по правилам бокса Ранее Кадыров предложил Емельяненко провести бой, отметив, что еще не определился в каком виде спорта – по правилам бокса или по правилам ММА.

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как будет готовиться к бою против главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково.

Отправлю ли я Кадырова в нокаут? Видно будет. На результат и исход боя никогда не делаю прогнозов. Я ориентируюсь уже в ринге, как вести бой и как поступать.

Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс – это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса», – цитирует бойца «Пятый канал».

29 ноября Емельяненко нокаутировал российского стронгмена Михаила Кокляева. Их бой прошел по правилам бокса. Что касается Кадырова, то глава Чечни никогда не скрывал, что в свободное время занимается боксом.