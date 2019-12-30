Бои с участием Нурмагомедова и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ» Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

18 апреля 2020 года чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подерется с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет в Бруклине (США) и будет показан в прямом эфире телеканала «РЕН ТВ».

Отмечается, что организация также покажет бой с участием ирландца Конора Макгрегора. 18 января 2020 года 31-летний уроженец Дублина сразится с 36-летним американцем Дональдом Серроне. Их поединок пройдет на турнире в Лас-Вегасе (США).

Добавим, что Нурмагомедов в крайнем поединке одолел Дастина Порье из США, а Макгрегор уступил россиянину в октябре 2018 года.