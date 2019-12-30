Кадыров – о бое с Емельяненко: Отвечаю, в пятом раунде уложу его единственным ударом Ранее Кадыров предложил Емельяненко провести бой, отметив, что еще не определился в каком виде спорта – по правилам бокса или по правилам ММА.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился мыслями о возможном поединке против российского бойца ММА Александра Емельяненко.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?» – написал Кадыров в своем Twitter.

29 ноября Емельяненко нокаутировал российского стронгмена Михаила Кокляева. Их бой прошел по правилам бокса. Что касается Кадырова, то глава Чечни никогда не скрывал, что в свободное время занимается боксом.