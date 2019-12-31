Макгрегор обошел Нурмагомедова в списке лучших бойцов десятилетия В крайнем поединке он уступил россиянину удушающим приемом.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор занял 5-е место в списке лучших бойцов десятилетия по версии издания MMAJunkie.

Таким образом, ирландец оказался выше чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которому уступил осенью 2018 года. 31-летний уроженец Дагестана занял 8-ю строчку.

Лучшим оказался американец Джон Джонс, владеющий титулом в полутяжелом весе. Вторым стал еще один боец из США – Деметриус Джонсон. Он покинул лигу в сентябре 2015 года. Замкнул тройку лучших американец Дэниел Кормье.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Дэниел Кормье

4. Жорж Сен-Пьер

5. Конор Макгрегор,

6. Аманда Нуньес

7. Ронда Роузи

8. Хабиб Нурмагомедов

9. Жозе Алдо

10. Макс Холлоуэй