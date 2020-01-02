Дана Уайт: Многие верят, что Фергюсон – тот человек, который победит Хабиба Бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля в Бруклине.

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Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем бое за титул чемпиона организации в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и претендентом Тони Фергюсоном.

«Тони продолжает делать то, что он делает, – приводит ESPN слова Уайта. – Нельзя отрицать того, что он заслужил этот бой. Надеюсь, в этот раз он состоится.

Насколько важен этот поединок можно понять благодаря фанатам. Они сходят с ума в ожидании боя. Они хотят увидеть его, поэтому он имеет большое значение. Он очень важен. И многие верят, что Тони Фергюсон – это тот человек, который победит Хабиба. Нам предстоит узнать это».

Бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.

Отметим, что Нурмагомедов стал чемпионов UFC именно в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.

Всего на счету 31-летнего непобежденного российского бойца 28 выигранных поединков в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.