Макгрегор заявил, что готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в бою за титул UFC в легком весе 18 апреля Хабибу Нурмагомедову предстоит защищать титула чемпиона UFC в легком весе.

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В интервью TheMacLife ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что будет готов заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова или американца Тони Фергюсона в апрельском поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Когда там титульный бой в легком весе? В апреле? Если у них что-то пойдет не по плану, то я буду готов кого-либо заменить в этом бою. Такие уж эти парни. Они пытались подраться уже четыре раза, и теперь пятая попытка. Я же вернул себе прежнее расположение духа, вернул прежний настрой. Я просто хочу, чтобы все было согласованно. Просто хочу соревноваться», – отметил Макгрегор.

Ранее глава UFC Дана Уайт, высказываясь о предстоящем бое Нурмагомедова и Фергюсона, напомнил, что в прошлом их поединок срывался четыре раза, а потому «все может быть». В данный момент, бой россиянина и американца запланирован на 18 апреля.

Что касается Макгрегора, то ирландец 18 января сразится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе.