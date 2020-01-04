Менеджер Хабиба: Бой с Макгрегором нас не интересует, Конор может проиграть Серроне

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявлял о том, что заявлял о том, что Конор Макргегор хотел бы заменить либо Тони Фергюсона, либо Хабиба Нурмагомедова в апрельском поединке за титул чемпиона организации в легком весе. После этого уже сам Макгрегор сказал тоже самое. Все эти слухи прокомментировал Али Абдельазиз, менеджер Нурмагомедова.
«Дэйна Уайт – величайший промоутер в истории, и я очень уважаю его, – сказал Абдельазиз в интервью TMZ.com – Он заставил людей говорить о Коноре, и называя имя Хабиба, он делает Конора еще более упоминаемым в заголовках медиа. Это нормально. Человек делает свое дело. У Дэйны есть свои планы, у Хабиба есть свои планы. Иногда наши идеи расходятся, а иногда мы приходим к согласию. Вот только не интересует бой с Макгрегором. Конора нет на нашем радаре. К тому же он может проиграть Дональду Серроне. Сейчас Конор выглядит как надутый шар. Он бодибилдер, вот что я думаю. И нас он не впечатляет».
18 января Макгрегор сразится в Лас-Вегасе с Серроне. Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе UFC 18 апреля в поединке против другого американца Фергюсона.
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