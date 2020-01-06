Названа дата следующего боя Расула Мирзаева

Известный российский боец Расул Мирзаев (18-2) проведет бой в полулегком весе против казахстанца Армана Оспанова (9-3).
Последний бой Мирзаев провел в сентябре в Москве, проиграв нокаутом Шамилю Шахбулатову.
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