А. Емельяненко – о бое с Исмаиловым: Буду бить лысую голову 3 апреля 38-летний уроженец Старого Оскола выступил с грозным заявлением.

Загрузка... Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Магомеда Исмаилова. В своем Instagram он написал: «Буду бить лысую голову 3 апреля», прикрепив фотографию официального постера. Напомним, их поединок состоится на турнире АСА, который пройдет 3 апреля 2020 года в Москве. На данный момент Емельяненко выиграл 28 боев и потерпел 7 поражений. 33-летний Исмаилов одержал 15 побед и дважды покидал октагон в качестве проигравшего. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 8 Янв 2020 в 3:44 PST