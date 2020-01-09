Сехудо не планирует драться с Яном Ранее Ян неоднократно вызывал американца на бой.

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Чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американец Генри Сехудо не планирует проводить бой с россиянином Петром Яном.

«Генри не будет драться с Яном. В его планы сейчас входит бой с Жозе Алду», - сказал ТАСС тренер Сехудо Эрик Альбаррасин.

В активе российского бойца шесть побед в шести поединках в UFC. Всего в ММА Ян провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем бое 15 декабря россиянин нокаутом победил американца Юраи Фэйбера.

Сехудо в ММА провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (семь нокаутом) и потерпел два поражения.

После победы над Фэйбером Ян заявил, что заслуживает бой за титул и бросил вызов Сехудо.