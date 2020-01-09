Тони Фергюсон: Иду за Хабибом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 января 2020 10:20ММАНечаев Юрий

Тони Фергюсон: Иду за Хабибом

Американец продолжает подготовку к поединку за титул чемпиона UFC.

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал, как готовится к бою против Хабиба Нурмагомедова.

«Им было весело, они думали, что это игра, но теперь они будут заперты в клетке со мной. На этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», - подписал боец видео на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.

Россиянин стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, когда победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.

Всего на счету 31-летнего непобежденного российского бойца 28 выигранных поединков в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе Сборная России сыграет с Аргентиной в четвертьфинале ATP Сup Сборная России обыграла Норвегию и вышла в плей-офф ATP Cup
В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео) Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч. 08.01.2020 03:00 Футбол Зибрак Артем
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Германии «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
«Два финала» хоккея показали главную беду спортивной России – дефект восприятия Обозреватель «Советского спорта» настаивает: сейчас уже важно не то, что произошло в принципе (показ вместо финала МЧМ по одному из телеканалов игры от 2011 года), а то, что случилось позже. Реакции на казус нарастают, как снежный ком. А спорт – стоит в стороне. 07.01.2020 16:00 Хоккей Андронов Алексей
Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо» Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции. 08.01.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России поделился впечатлениями от МЧМ-2020. 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Новости
10:31 Хоккей Худобин признан второй звездой дня в НХЛ
10:20 ММА Тони Фергюсон: Иду за Хабибом
10:07 Футбол Эмери признался, что мог возглавить «Эвертон» после увольнения из «Арсенала»
09:49 ММА Сехудо не планирует драться с Яном
09:38 Теннис Самсонова проиграла Квитовой на турнире в Брисбене
09:21 Футбол Полузащитник «Лейпцига» Демме близок к переходу в «Наполи»
09:06 Хоккей «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Худобин отразил 30 бросков (видео)
08:51 Футбол Килиан Мбаппе: Пока не время говорить о продлении контракта с «ПСЖ»
08:38 Футбол Диего Симеоне: Суперкубок Испании - это возможность порадовать наших болельщиков
08:23 Хоккей Генеральный менеджер «Вашингтона»: Самсонов постоянно становится лучше
08:07 Футбол Марко Верратти: В составе «ПСЖ» есть четыре футболиста, входящих в топ-10 лучших игроков в мире
07:48 Биатлон Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону
07:27 Футбол Черышев - о матче против «Реала»: Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в текущем сезоне
07:15 Футбол Зидан - после победы над «Валенсией»: Я доволен, но «Реал» еще ничего не выиграл
06:57 Футбол «Лестер» и «Астон Вилла» не выявили победителя в первом матче полуфинала Кубка английской лиги
06:43 Хоккей «Виннипег» по буллитам обыграл «Торонто» (видео)
06:29 Хоккей Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче против «Филадельфии» (видео)
06:12 Футбол «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской лиги
23:50 Футбол «Реал» одолел «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании
23:38 Хоккей Знарок – после поражения от «Йокерита»: Сложный календарь, играли второй день подряд
Эксперты назвали обстрел главной версией крушения украинского Boeing 737 в Иране
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Рабочая неделя в Белгородской области начнётся с мокрого снега и ветра
В МЧС посоветовали омичам не открывать окна и не выходить на улицу
В Нижегородской области прогнозируется естественная убыль населения до 2035 года
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика