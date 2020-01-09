Тони Фергюсон: Иду за Хабибом

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал, как готовится к бою против Хабиба Нурмагомедова.
«Им было весело, они думали, что это игра, но теперь они будут заперты в клетке со мной. На этот раз больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», - подписал боец видео на своей странице в Instagram.
Напомним, бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.
Россиянин стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, когда победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.
Всего на счету 31-летнего непобежденного российского бойца 28 выигранных поединков в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.
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