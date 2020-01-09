Пресс-конференция Макгрегора и Серроне состоится 15 января Ирландец проведет первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

Официальная пресс-конференция перед поединком Конора Макгрегора и Дональда Серроне запланирована на 15 января.

Об этом сообщается в официальном Instagram UFC.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Ирландец является бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. В его активе 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. Свой последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, года проиграл удушающим приемом Нурмагомедову.

На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи.