180-килограммовый бразилец, которого побеждал Емельяненко, выступит в Гран-при Fight Nights

Российская организация Fight Nights Global, проводящая бои по смешанным единоборствам, на своей странице в Instagram сообщила о подписании контракта с бразильским тяжеловесом Зулузиньо.
41-летний спортсмен известен в России по поединку с Федором Емельяненко на турнире японской организации Pride 31 декабря 2005 года. 14 лет назад Емельяненко-старший победил Зулузиньо техническим нокаутом на 26-й секунде.
Контракт бразильца с Fight Nights Global рассчитан на 4 поединка. Зулузиньо выступит в Гран-при супертяжей под названием «Больше – круче», участниками которого станут «бойцы невероятных габаритов».
Всего в профессиональной карьере южноамериканского бойца в ММА 14 побед и 9 поражений в 24 поединках.
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