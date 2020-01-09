180-килограммовый бразилец, которого побеждал Емельяненко, выступит в Гран-при Fight Nights Бразильский тяжеловес проведет четыре поединка под эгидой российских промуотеров.

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Российская организация Fight Nights Global, проводящая бои по смешанным единоборствам, на своей странице в Instagram сообщила о подписании контракта с бразильским тяжеловесом Зулузиньо.

41-летний спортсмен известен в России по поединку с Федором Емельяненко на турнире японской организации Pride 31 декабря 2005 года. 14 лет назад Емельяненко-старший победил Зулузиньо техническим нокаутом на 26-й секунде.

Контракт бразильца с Fight Nights Global рассчитан на 4 поединка. Зулузиньо выступит в Гран-при супертяжей под названием «Больше – круче», участниками которого станут «бойцы невероятных габаритов».

Всего в профессиональной карьере южноамериканского бойца в ММА 14 побед и 9 поражений в 24 поединках.