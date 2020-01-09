Зулузиньо: Реванш против Емельяненко был бы честью для меня - Советский спорт
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09 января 2020 19:56ММАШарафудинов Виктор

Зулузиньо: Реванш против Емельяненко был бы честью для меня

180-килограммовый бразилец подписал контракт на 4 боя с Fight Night Global.

Сегодня российская промоутерская организация Fight Night Global подписала контракт на четыре боя с 41-летним бразильским гигантом Зулузиньо.

Бразилец знаменит в России тем, что в декабре 2005 года проиграл Федору Емельяненко, оказавшись в техническом нокауте уже на 26-й секунде боя. Такая репутация Зулузиньо не смущает, и он был бы очень рад, если бы состоялся реванш. Об этом боец смешанных единоборств рассказал в интервью Sports.ru

«Мне не обидно, что в России меня знают только по поражению Федору, ведь Емельяненко легенда и мой старый приятель, – отметил Зулузиньо. – Но если вы предоставите мне возможность, то, конечно, я бы согласился на реванш. Это Было бы честью для меня.

Да плевать, пусть считают меня неординарным фриком. Я не парюсь о разговорах людей. Я просто счастлив, что занимаюсь смешанными единоборствами. Я реально очень рад, что снова выступаю в ММА».

Зулузиньо выступит в Гран-при супертяжей под названием «Больше – круче», участниками которого станут «бойцы невероятных габаритов».

Всего в профессиональной карьере южноамериканского бойца в ММА 14 побед и 9 поражений в 24 поединках.

Федор Емельяненко 29 декабря в японской Сайтема на турнире Bellator в Японии одержал победу в поединке над американцем Куинтоном Джексоном. Предполагается, что в нынешнем году 43-летний боец проведет еще два боя – один в Европе и один в Москве – после чего завершит карьеру.

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