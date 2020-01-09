Петр Ян: Макгрегор не просто так выбрал бой с Серроне Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США).

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Российский боец UFC Петр Ян дал комментарий перед боем ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне, который состоится 18 января.

«Макгрегор сейчас более мотивирован, чем Серроне. Серроне уже выходит зарабатывать деньги. Конечно, он все еще сильный и опасный соперник, но думаю, что Макгрегор не просто так выбрал этот бой. Он понимает, что может выиграть. Если говорить в процентном соотношении, то думаю, что 60 на 40 – победа будет за Макгрегором», – цитирует россиянина «Р-Спорт».

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а Серроне уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.