Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро Турнир UFC 246 пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

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Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой, который состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Essentially Sports.

Отмечается, что ирландец получит около 5 миллионов долларов, а Серроне – 3 миллиона.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а Серроне уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.

Напомним, что билеты на турнир UFC 246 были распроданы в полном объеме всего лишь за сутки. Общая выручка составила около 10 миллионов долларов.