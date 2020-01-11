Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро

Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой, который состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Essentially Sports.
Отмечается, что ирландец получит около 5 миллионов долларов, а Серроне – 3 миллиона.
В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а Серроне уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.
Напомним, что билеты на турнир UFC 246 были распроданы в полном объеме всего лишь за сутки. Общая выручка составила около 10 миллионов долларов.
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