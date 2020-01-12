Андрей Орловский: Мне кажется, Емельяненко ненастоящий, фейковый Орловский проиграл россиянину в 2009 году.

Загрузка...

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский рассказал о своем отношении к Федору Емельяненко.

«Откуда негатив к Федору? Мне кажется, он ненастоящий, фейковый чутка. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так», - рассказал Орловский в своих stories Instagram.

Единственный бой между спортсменами состоялся в 2009 году и завершился победой Емельяненко нокаутом на четвертой минуте первого раунда.

Напомним, в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений в ММА. 29 декабря в рамках турнира Bellator в Японии Емельяненко нокаутом победил Куинтона Джексона. Этот бой стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне.

Орловский одержал 28 побед в поединках по правилам смешанных единоборств (17 нокаутом) и потерпел 19 поражений.