UFC пожертвовал 250 тысяч долларов австралийскому Красному кресту Австралия страдает от сильнейшей природной катастрофы.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация направит 250 тысяч долларов австралийскому фонду Красного Креста на помощь в тушении лесных пожаров.

«Австралийский кризис, который был вызван лесными пожарами, разрушителен. Им необходима наша помощь. Пожалуйста, присоединяйтесь к UFC в поддержке усилий по оказанию помощи», - написал Уайт в своем Instagram.

Напомним, пожары в Австралии охватили 10 миллионов гектаров леса. По мнению ученых, от стихии пострадало более одного миллиарда животных.