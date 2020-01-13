Нурмагомедов посмеялся над Серроне 18 января американец сразится с Макрегором.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял интервью Дональда Серроне, которое американец дал перед боем против Конора Макгрегора.

«Из раза в раз я боюсь и нервничаю, – заявил Серроне. – Думаю о том, что руки тяжелые и ноги тяжелые. Потом рано приезжаешь на арену, смотришь чужие бои и считаешь время, сколько осталось до выхода».

Нурмагомедов в инстаграм-сториз по поводу душевных терзаний Серроне отписался довольно жестко: «Мышление очкошника».

18 января в Лас-Вегасе состоится поединок американца Серроне против ирландца Макгрегора.

Нурмагомедов 18 апреля проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бою против американца Тони Фергюсона.