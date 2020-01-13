Ян снова вызвал на бой Сехудо Россиянин рассчитывает на чемпионский поединок в UFC.

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян в очередной раз бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

«Прошел месяц после боя. И я уже соскучился. Завтра приступаем к работе. Прячься, мышонок !!!», - написал россиянин в Instagram.

В активе российского бойца шесть побед в шести поединках в UFC. Всего в ММА Ян провел 15 боев, в которых одержал 14 побед (шесть нокаутом) и потерпел одно поражение. В своем последнем бое 15 декабря россиянин нокаутом победил американца Юраи Фэйбера.

Сехудо в ММА провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (семь нокаутом) и потерпел два поражения.

После победы над Фэйбером Ян заявил, что заслуживает бой за титул и бросил вызов Сехудо.

Ранее тренер американца Эрик Альбаррасин заявил, что его подопечный планирует провести бой с Жозе Алду.