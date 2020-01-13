Макгрегор – о поединке с Серроне: Побью его в любом весе Встреча состоится в Лас-Вегасе (США).

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с американцем Дональдом Серроне.

«На данный момент мой вес составляет 160 фунтов. Не переживайте, я бы мог сделать 155 фунтов, но я не уверен, что Серроне сможет проявить себя в этой весовой категории. Его стезя – 170 фунтов.

Что касается нашего поединка, то я побью его в любом весе. Выиграю у этого парня даже будучи больным», – сказал ирландец в интервью ESPN.

Крайний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, где проиграл чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то в сентябре 2019 года он уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.