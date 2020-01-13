Макгрегор – о поединке с Серроне: Побью его в любом весе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка с американцем Дональдом Серроне.
«На данный момент мой вес составляет 160 фунтов. Не переживайте, я бы мог сделать 155 фунтов, но я не уверен, что Серроне сможет проявить себя в этой весовой категории. Его стезя – 170 фунтов.
Что касается нашего поединка, то я побью его в любом весе. Выиграю у этого парня даже будучи больным», – сказал ирландец в интервью ESPN.
Крайний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, где проиграл чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то в сентябре 2019 года он уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.
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