Ян обратился к чемпиону UFC Сехудо: Прячься, мышонок Уроженец Красноярского края хочет получить титульный поединок.

Россиянин Петр Ян оставил сообщение в соцсети, посвященное чемпиону UFC в легчайшем весе Генри Сехудо.

Напомним, в крайнем поединке Ян нокаутировал американца Юрайю Фейбера и одержал шестую победу кряду.

«Прошел месяц после боя, и я уже соскучился. В понедельник приступаем к работе. Генри Сехудо, прячься, мышонок», – написал Ян в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что руководство UFC предложило Сехудо бой с россиянином, но тот ответил отказом.