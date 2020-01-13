Дана Уайт: Врачи UFC говорят, что Макгрегор в великолепной форме Ирландец готовится к возвращению в октагон.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о текущем состоянии бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

18 января 31-летний ирландец сразится с американцем Дональдом Серроне. Их бой возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе (США).

«Говорят, Конор в великолепной форме. То же самое я слышал от врачей UFC. Думаю, он вернулся на правильный путь. Но не забывайте, простой не проходит просто так. Это не болтовня. Впрочем, бой с Серроне ответит на все вопросы», – цитирует функционера TMZ.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Это случилось в октябре 2018 года. Серроне, в свою очередь, проиграл нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в сентябре 2019 года.