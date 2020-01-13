Джон Джонс: Буду болеть за Серроне Встреча возглавит турнир в Лас-Вегасе (США).

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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка Дональда Серроне и Конора Макгрегора. Напомним, американец сразится с бойцом из Ирландии 18 января.

«У Серроне появилась отличная возможность. Я рад за этого парня. Мы общаемся, поэтому я буду болеть за него. Впрочем, не буду скрывать, что выступление Конора вызывает у меня положительные эмоции. При этом Макгрегор многое делает для ММА. Он отличный бизнесмен. Пусть победит сильнейший», – цитирует Джонса BJ Penn.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Это случилось в октябре 2018 года. Серроне, в свою очередь, проиграл нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в сентябре 2019 года.