А. Емельяненко начал подготовку к бою с Исмаиловым (фото) Об этом 38-летний уроженец Старого Оскола сообщил в соцсети.

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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал несколько фотографий с тренировки.

3 апреля 2020 года он подерется с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир АСА, который пройдет в Москве.

«Подготовка к бою», – подписал фотографии Емельяненко.

На данный момент он выиграл 28 боев и потерпел 7 поражений. 33-летний Исмаилов одержал 15 побед и дважды покидал октагон в качестве проигравшего.