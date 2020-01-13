А. Емельяненко начал подготовку к бою с Исмаиловым (фото)

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал несколько фотографий с тренировки.
3 апреля 2020 года он подерется с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир АСА, который пройдет в Москве.
«Подготовка к бою», – подписал фотографии Емельяненко.
На данный момент он выиграл 28 боев и потерпел 7 поражений. 33-летний Исмаилов одержал 15 побед и дважды покидал октагон в качестве проигравшего.
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