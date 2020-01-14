Конор Макгрегор: За бой с Серроне мне заплатят 80 млн долларов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскрыл финансовые детали своего соглашения на поединок с американцем Дональдом Серроне.
«Полагаю, это будет самый большой гонорар в истории смешанных единоборств. Мне заплатят 80 млн долларов. Что касается боя с Нурмагомедовым, то за этот поединок я получил 50 млн. Я все еще свежая булочка», – сказал Макгрегор в интервью ESPN.
В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Это случилось в октябре 2018 года. Серроне, в свою очередь, проиграл нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в сентябре 2019 года.
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Вальверде спасает «Реал». «Сливочные» в меньшинстве по пенальти выиграли Суперкубок Испании Мадридское дерби в финале Суперкубка Испании прошло без забитых мячей, но «Реал» ценой удаления Федерико Вальверде дотянул до серии пенальти, в которой не оставил шансов «Атлетико». 13.01.2020 00:15 Футбол Мощенко Захар Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо» Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции. 08.01.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав В «Нью-Джерси» снова революция. Уволен генменеджер клуба Отправлен в отставку человек, выписавший Никите Гусеву 9 миллионов долларов за два сезона 13.01.2020 14:00 Хоккей Славин Виталий Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай Кови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел Гретцки Самые яркие события в заокеанской лиге за новогодние и рождественские каникулы. 12.01.2020 17:15 Хоккей Славин Виталий Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев