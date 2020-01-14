Конор Макгрегор: За бой с Серроне мне заплатят 80 млн долларов - Советский спорт
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14 января 2020 00:44ММАГичунцев Артур

Конор Макгрегор: За бой с Серроне мне заплатят 80 млн долларов

Это будет 12-й поединок ирландца в этом промоушене.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскрыл финансовые детали своего соглашения на поединок с американцем Дональдом Серроне.

«Полагаю, это будет самый большой гонорар в истории смешанных единоборств. Мне заплатят 80 млн долларов. Что касается боя с Нурмагомедовым, то за этот поединок я получил 50 млн. Я все еще свежая булочка», – сказал Макгрегор в интервью ESPN.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Это случилось в октябре 2018 года. Серроне, в свою очередь, проиграл нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи в сентябре 2019 года.

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