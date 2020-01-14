Президент UFC: Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона, если тот откажется от боя с Хабибом - Советский спорт
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14 января 2020 01:58ММАГичунцев Артур

Президент UFC: Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона, если тот откажется от боя с Хабибом

Ирландец хочет получить реванш.

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По его словам, он хочет провести еще один поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона, если тот откажется от боя. Посмотрим, время покажет. Одно я могу сказать точно: Конор хочет реванша с Хабибом», – цитирует Уайта TMZ.

Напомним, 31-летний уроженец Дагестана победил Макгрегора осенью 2018 года.

Добавим, что его бой с Фергюсоном состоится 18 апреля и пройдет в Бруклине, а Макгрегор 18 января сразится с американцем Дональдом Серроне.

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