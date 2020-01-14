Конор Макгрегор: Я пил всю неделю до боя с Нурмагомедовым Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Новости СМИ2 - Я пил всю неделю до боя (с Нурмагомедовым). Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить ее, вот что я сделал. Возможно, я не идеален, но чертовски близок к этому, - приводит слова Макгрегора ТАСС со ссылкой на MMA Junkie. Напомним, 31-летний уроженец Дагестана победил ирландца осенью 2018 года.