Магомед Исмаилов: Емельяненко нужно подойти к бою в своей лучшей форме, иначе все увидят убийство Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал видео подготовки к поединку с Александром Емельяненко.

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«Лучшее, что может сделать А. Емельяненко, - подойти к бою в своей лучшей форме! В ином случае все увидят убийство! А когда у меня появится возможность и время (которое использует рефери, чтобы подбежать ко мне и оттащить), я не нанесу этот добивающий прощальный удар… Хотя в этот момент я за себя не ручаюсь», - подписал опубликованное в Instagram видео Исмаилов.

Ранее Емельяненко рассказал о том, что начал подготовку к бою с Исмаиловым и опубликовал несколько фотографий с тренировки.

Напомним, что поединок Емельяненко и Исмаилова станет центральным событием на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. Соревнования пройдут в Москве 3 апреля.