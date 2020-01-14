Экс-чемпион UFC Лидделл: Фергюсон – фаворит боя с Нурмагомедовым - Советский спорт
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14 января 2020 19:50ММАГичунцев Артур

Экс-чемпион UFC Лидделл: Фергюсон – фаворит боя с Нурмагомедовым

Встреча состоится в Бруклине.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл высказался перед боем Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Напомним, российский боец, владеющий титулом в легком весе, сразится с американцем 18 апреля. Их поединок возглавит турнир в Бруклине (США).

«Ставлю на Фергюсона. Почему? Посмотрите на последних соперников Хабиба. Они выдыхались после третьего раунда, чего не скажешь про Тони. У него сумасшедший запас выносливости. У этого парня отличные навыки в партере, при чем ему нравится работать на спине.

Конечно, он подвержен травмам, но если бой состоится, то я бы назвал его фаворитом», – сказал Лидделл в интервью YouTube-каналу EsNews.

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