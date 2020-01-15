Ли и Оливейра встретятся в главном бою на турнире UFC в Бразилии Мероприятие состоится 14 марта.

Главным событием турнира UFC Fight Night 14 марта в Бразилии станет поединок легковесов Кевина Ли и Чарльза Оливейры.

Об этом организация сообщила на своей странице в Instagram.

Ли имеет 18 побед при пяти поражениях в профессиональной карьере. На турнире UFC 244 2 ноября 2019 года он в первом раунде нокаутировал Грегора Гиллеспи.

Оливейра одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Свой последний бой он провел на турнире UFC Fight Night 164 16 ноября прошлого года, когда победил в первом раунде Джареда Гордона.

Напомним, на турнире в Бразилии российский боец Алексей Кунченко встретится с бразильцем Элизеу Залески.