Ли и Оливейра встретятся в главном бою на турнире UFC в Бразилии

Главным событием турнира UFC Fight Night 14 марта в Бразилии станет поединок легковесов Кевина Ли и Чарльза Оливейры.
Об этом организация сообщила на своей странице в Instagram.
Ли имеет 18 побед при пяти поражениях в профессиональной карьере. На турнире UFC 244 2 ноября 2019 года он в первом раунде нокаутировал Грегора Гиллеспи.
Оливейра одержал 28 побед и потерпел шесть поражений. Свой последний бой он провел на турнире UFC Fight Night 164 16 ноября прошлого года, когда победил в первом раунде Джареда Гордона.
Напомним, на турнире в Бразилии российский боец Алексей Кунченко встретится с бразильцем Элизеу Залески.
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