Хабиб Нурмагомедов: Главное – себя не потерять в этой жизненной суете В крайнем поединке 31-летний россиянин победил американца Дастина Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих жизненных принципах. На данный момент уроженец Дагестана провел в ММА 28 боев и одержал 28 побед.

«Все меняется, что-то мы в этой жизни приобретаем, а что-то то теряем, самое главное – себя не потерять в этой жизненной суете», – написал россиянин в своем Instagram.

В субботу, 18 апреля Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном. Их поединок возглавит турнир UFC в Бруклине (США).