Серроне – о гонораре Макгрегора: Парень, подбрось немного «Ковбою» от 80 миллионов Бой Макргегор – Серроне состоится в Лас-Вегасе 18 января.

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне прокомментировал информацию о гонорарах за бой на турнире UFC против Конора Макрегора. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американец получит за поединок 2 млн долларов, а Макгрегор в интервью ESPN рассказал, что заработает 80 млн евро.

«Некоторые люди в нашем бизнесе лгут, – заявил Серроне в интервью MMA Junkie. – Те суммы, которые называете вы журналисты – это не правда. Я столько не зарабатываю. Мне бы хотелось бы найти человека, который это придумывает, и спросить: «Откуда ты берешь эти цифры?»

Конор сказал, что заработает 80 миллионов евро? Слушай, парень, я рад за тебя. Подбрось немного «Ковбою» от этой суммы.

Я сделал все правильно, он сделал все правильно, мы грамотно продали этот бой. Это факт. Вот только цифра какая-то нереальная».

Бой Серроне по прозвищу «Ковбой» против ирландца Макгрегора на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе состоится 18 января.