Стал известен рефери боя Макгрегор – Серроне Херб Дин в седьмой раз будет работать на поединке ирландца.

UFC назначил рефери главного боя турнира UFC 246 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Как сообщает Fightmag, третьим человеком в октагоне станет Херб Дин.

Ранее 49-летний американец, который считается самым опытным судьей в смешанных единоборствах, работал на шести поединках Макгрегора и 11 поединках Серроне.

Напомним, бой Макгрегор – Серроне будет состоять из пяти раундов и пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.

Для Макгрегора этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. Всего на счету 31-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.