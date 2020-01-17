Президент UFC Уайт: Если Макгрегор победит Серроне, то получит шанс на реванш с Хабибом В октябре 2018 года Нурмагомедов победил ирландца в Лас-Вегасе.

В случае победы над американцем Дональдом Серроне ирландский боец ММА Конор Макргегор получит возможность сразиться за чемпионский титул UFC в легком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

«Макгрегор получит то, чего он ждет, – цитирует интервью Уайта MMA Fighting. – Он получит то, что просит. Конор с крайним нетерпением ждет реванша против Хабиба. Думаю, что это не является секретом. Если на выходных он победит Серроне, у него будет шанс завоевать титул. Думаю, что в случае UFC второго боя Конора и Хабиба продаст рекордное количество платных подписок на трансляцию».

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макргегора удушающим приемом в поединке, который состоялся в Лас-Вегасе. 18 апреля Хабибу предстоит защита титула UFC в легком весе в бою против американца Тони Фергюсона.

Макгрегор 18 января сразится с другим американским бойцом Серроне.