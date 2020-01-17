Макгрегор — явный фаворит поединка с Серроне

В главном поединке бойцовского шоу экс-чемпион организации в двух весовых категориях 31-летний ирландец Конор Макгрегор сразится с 36-летним американцем Дональдом Серроне.

По мнению букмекеров, Макгрегор — явный фаворит противостояния. Коэффициент на его победу равен 1,27, в то время, как на победу Серроне — 3,80.

Напомним, что Конор за свою карьеру в ММА провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу при четырех поражениях. Последний раз он выступал в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда в главной схватке ивента он проиграл чемпиону промоушена в легком весе Хабибу Нурмагомедову сабмишеном в четвертом раунде. До этого Макгрегор побеждал Нейта Диаса и Эдди Альвареса.

Серроне за свою карьеру одержал 36 побед и 13 раз проигрывал. В сентябре 2019 года он уступил Тони Фергюсону техническим нокаутом (запрет врача продолжать схватку).

Бой Макгрегор — Серроне ориентировочно начнется в 08:00 по московскому времени 19 января. В России поединок в прямом эфире покажет телеканал «РЕН-ТВ». Трансляция начнется в 07:30 мск.