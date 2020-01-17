Конор Макгрегор — Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит

Во сколько начнется турнир?
Первый поединок начнется в 02:00 по московскому времени. Основные бои стартуют в 05:00. Схватка Макгрегора и Серроне начнется ориентировочно в 08:00 мск.
Где смотреть?
Телеканал «РЕН ТВ» купил права на трансляцию главного боя. Трансляция начнется в 07:30. Помимо этого, зрители также увидят противостояние Алексея Олейника и Мориса Грина.
Кто фаворит?
По мнению экспертов, явным фаворитом видится ирландский боец. Букмекеры полностью с этим согласны. Коэффициент на его победу равен 1,30, в то время, как на победу Серроне — 3,75.
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Это будет титульный бой?
Нет. Схватка пройдет в рамках полутяжелого дивизиона и будет рейтинговой. Макгрегор не дрался 15 месяцев, а Серроне проиграл два последних поединка. Очевидно, что ни о каком титульном бое не может быть и речи.
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Являются ли Макгрегор и Серроне врагами?
Нет. В 2015 году между спортсменами действительно случился небольшой конфликт. Но за пять лет он превратился в уважение. 15 января на пресс-конференции Макгрегор не сказал ни одного плохого слова в адрес Серроне. Даже наоборот, он похвалил стиль американского бойца, сказав, что «у него крутой пиджак».
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Кто еще подерется на турнире UFC 246?
В Лас-Вегасе выступят два российских бойца. Представитель наилегчайшего веса Аскар Аскаров сразится с Тимом Эллиоттом (США). Это будет второй бой в организации для Аскарова. Дебютировал он в UFC в прошлом году ничьей с Брэндоном Морено.
Тяжеловес Алексей Олейник попробует закрыть два поражения кряду в схватке с представителем США Морисом Грином.
Другие интересные бои: Энтони Петтис — Диего Феррейра, Холли Холм — Ракель Пеннингтон, Клаудиа Гаделья — Алекса Грассо.
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба