Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения, что бы о нем не думали - Советский спорт
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17 января 2020 19:22ММАКорегин Владислав

Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения, что бы о нем не думали

Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января в Лас-Вегасе

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своем отношении к Конору Макгрегору.

– Я знаю Конора, он же был на ринге. Что бы о нем ни думали, мне кажется, он вел себя дисциплинированно. Не ожидал такого от Конора в бою с Мейвезером. Макгрегор заслуживает уважения, – цитирует Кличко Business Insider.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.

Для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.

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