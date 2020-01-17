Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем В ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе состоится поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Накануне боя участники прошли официальную церемонию взвешивания. По ее итогам они показали равный вес - 77,1 кг, и вписались в установленный лимит.

Добавим, что для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.