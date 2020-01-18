Гаджиев объяснил, почему Макгрегор выбрал именно Серроне Встреча состоится в субботу, 18 января и возглавит турнир в Лас-Вегасе.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решение UFC устроить поединок между ирландцем Конором Макгрегором и 36-летним бойцом из США Дональдом Серроне.

«Конор вел себя спокойно не из-за Хабиба. Макгрегор – игрок, всегда меняет игру. Сейчас он играет спокойного и рассудительного из серии «посмотрим, что будет». Сейчас он в этой роли.

Конор – явный фаворит? Мне кажется, у «Ковбоя» всегда есть шансы. Неправильно считать Макгрегора явным фаворитом, но все-таки правильно считать его просто фаворитом.

«Ковбой» – один из тех, кто при всей своей медийности не так опасен для Конора. Мы не можем дать Конору соперника, которого никто не знает, это должна быть медийная персона. А если взять любого другого из медийных ребят, того же Джастина Гэтжи, он доставит Конору неприятности в большей степени чем Серроне. Подбирали человека, который достаточно медийный и при этом не так опасен. Но нельзя списывать «Ковбоя» со счетов, у него колоссальный опыт, он умеет выходить из разных ситуаций. Все это может в этом бою «выстрелить».

Если Конор проиграет, то это все, это явный признак заката. Я не говорю, что это будет последний поединок в карьере, но это явный признак заката его карьеры. Он уже перестанет ассоциироваться с большими победами в настоящем и будет легендой прошлого. Этим бой и интересен. Главный вопрос поединка «Что нас дальше ждет?» Индустрия не хочет Макгрегора терять, за него будут болеть многие, кто при другом раскладе не болел бы», – цитирует функционера Sport24.ru.