Аскаров победил Эллиота на турнире UFC 246 В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246 состоялся бой между россиянином Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом.

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал российский боец – 29:28, 30:27, 30:27.

Отметим, что Аскаров провел свой первый поединок в UFC в сентябре этого года. Бой с Брэндоном Морено закончился вничью.

Бывший претендент на титул Эллиотт последний раз выходил в октагон в октябре и проиграл болевым приемом Дейвисону Фигейреду.

Напомним, что главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.