Аскаров победил Эллиота на турнире UFC 246

По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержал российский боец – 29:28, 30:27, 30:27.
Отметим, что Аскаров провел свой первый поединок в UFC в сентябре этого года. Бой с Брэндоном Морено закончился вничью.
Бывший претендент на титул Эллиотт последний раз выходил в октагон в октябре и проиграл болевым приемом Дейвисону Фигейреду.
Напомним, что главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий Аполлинария Панфилова: Никогда не променяю Пермь на Москву! Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевал золото в парном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. А в конце прошлого года ребята победили в юниорском финале Гран-при. Кажется, в России появилась очень перспективная пара. 14.01.2020 22:00 Фигурное катание Волохов Юрий Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45 Теннис Мысин Николай Юлиус Гудачек: Драниками баловался в Минске Голкипер дивизиона Боброва и «Спартака» – о том, почему оказался без коньков на Матче звезд КХЛ. 18.01.2020 22:34 Хоккей Кузютина Елена Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ Обзор игрового дня в НХЛ. 17.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай