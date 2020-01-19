Аскар Аскаров: Надеюсь, что через пару боев получу поединок за пояс UFC Российский боец ММА Аскар Аскаров прокомментировал свою победу над американцем Тимом Эллиоттом в рамках турнира UFC 246.

– Надеюсь, что поднимусь на восьмое место в рейтинге после победы над Эллиотом, а через пару боев получу бой за пояс UFC. Тим немного застал меня врасплох своими бросками, но я сумел собраться, слушал тренеров, придерживался тактики и победил. Жаль ли, что Сехудо был лишен чемпионского пояса? Немного. Он олимпийский чемпион по борьбе, я – сурдлимпийский чемпион. Хотелось помериться с ним силами в октагоне. Но ничего страшного, – цитирует Аскарова Sport24.ru.

Напомним, что Аскаров одержал победу по итогам пяти раундов единогласным решением судей – 29:28, 30:27, 30:27.

Главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.