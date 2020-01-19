Феррейра задушил Петтиса на турнире UFC 246 В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246 состоялся бой между американцем Энтони Петтисом и бразильцем Диего Феррейрой.

Поединок был завершен во втором раунде после того, как Феррейра применил удушающий прием. Теперь на счету 35-летнего бразильца 17 побед при двух поражениях. 32-летний Петтис потерпел десятое поражение в 32 поединках. Главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.