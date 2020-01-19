Олейник победил Грина болевым приемом на турнире UFC 246 В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246 состоялся бой между россиянином Алексеем Олейником и американцем Морисом Грином.

Во втором раунде после успешного тейкдауна россиянин смог поймать соперника на болевом приеме на руку. В конечном итоге Грин был вынужден сдаться.

Отметим, что 42-летний Олейник одержал 58 побед при 13 поражениях в смешанных единоборствах. 33-летний Грин потерпел четвертое поражение в 12 поединках.

Ранее на турнире другой представитель России Аскар Аскаров единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта.

Главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.