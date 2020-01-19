Олейник победил Грина болевым приемом на турнире UFC 246

Во втором раунде после успешного тейкдауна россиянин смог поймать соперника на болевом приеме на руку. В конечном итоге Грин был вынужден сдаться.
Отметим, что 42-летний Олейник одержал 58 побед при 13 поражениях в смешанных единоборствах. 33-летний Грин потерпел четвертое поражение в 12 поединках.
Ранее на турнире другой представитель России Аскар Аскаров единогласным решением судей победил американца Тима Эллиотта.
Главным поединком в рамках турнира UFC 246 станет встреча между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
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